Блокировка "Азаттык". Руководство издания плюет на законы КР?

И то, что проамериканское издание работало в этом момент в интересах нападающих, говорит само за себя.

Президент "Азаттык" Джейми Флай сделал заявление в рамках блокировки своего издания Минкультурой КР: "Мы не поддадимся давлению и не удалим материалы с нашего сайта даже по решению правительства Кыргызстана". Также он называл законное решение государства авторитарным и подчеркнул, что издание продолжит работать в прежнем русле - то есть, в противовес нормам и требованиям Кыргызстана!

При этом материал "Азаттык", из-за которого Минкульт решился на блокировку, касался сложного для страны вопроса вооруженного вторжения - Таджикистана в Кыргызстан. И то, что проамериканское издание работало в этом момент в интересах нападающих, говорит само за себя. Более того, издание демонстративно, а вовсе не объективно, дискредитирует политику суверенного государства, на территории которого оно создавало провокации в момент конфликтной ситуации.

Надо отметить, что после ряда визитов делегаций США в Кыргызстан, так называемые международные правозащитные организации стали практически диктовать Кыргызстану свою политику и требовать соблюдения каких-то своих принципов. Хотя ранее это шло лишь в контексте рекомендаций. И подконтрольные СМИ - не исключение.

Что касается "Азаттык", то его редакционная политика по конфликту Кыргызстана и Таджикистана была понятна уже изначально. Приоритет явно склонялся в сторону агрессора. Не зря Вашингтон до этого активно проводил учения в Таджикистане и накачивал оружием Душанбе. Вот только подобная позиция не отвечает интересам нашей страны.

Более того, в последнее время от издания исходит больше вреда, чем объективной информации. Оно не только пытается рассорить КР со стратегическими партнерами в лице Китая и России, но и всячески подвести КР к санкциям за интеграцию в ЕАЭС и торговлю с Россией. Так ли поступают независимые издания? Однозначно - нет!

Понятно, что на амбразуру защиты рупора Госдепа США сегодня бросился ряд общественных организаций, СМИ и журналистов. Они выступили с открытым обращением по поводу блокировки сайта "Азаттык", назвав его незаконным. Вот только их мнение объективным называть тоже нельзя - большинство из подписавшихся в обращении – представители таких же, как заблокированное издание, организаций и СМИ, существующих на деньги извне.

В свою очередь, блокировкой сайта Минкульт выполнил требование народа, который неоднократно выступал за закрытие "Азаттыка".

Как отметил редакции VB.KG эксперт Дмитрий Орлов, информационное поле Кыргызстана должно быть суверенным. То есть, пресса в стране не должна зависеть от иностранных источников финансирования, потому что эти источники будут продвигать только свою политику и никакую другую.

"Что касается обвинений в нападках на свободу слова, которые время от времени происходят в Кыргызстане, то здесь не надо забывать главное: свобода слова в любой стране существует ровно до тех пределов, до которых ей позволяет существовать действующая власть. Считать как-то иначе - это обманывать себя и других, которые все еще верят написанному в Интернете. И потом: со стороны выглядит очень смешно, когда читаешь, что о свободе слова и мнений говорят те, кто-либо пишут доносы в ГКНБ на тех, кто с ними не согласен, включая, кстати, СМИ, либо требуют лишать за иное мнение гражданства. С такими трактовками понятия "демократия" мы точно никакой демократии не построим", - подчеркнул нашей редакции Орлов.

Понятно, что закрыть полностью доступ к сайту, для желающих его читать, власти не могут. Однако уже этот шаг даст понять подобным изданиям и нашим заокенским партнерам, что продвигать свои ценности и свою политику в противовес правилам, интересам и уважению к традициям Кыргызстана не получится. И в этом контексте блокировка "Азаттыка" властями страны – вполне разумный, законный и обоснованный шаг. Разве не так поступают с такими изданиями в самих США?

URL: https://www.vb.kg/423965