В Бишкеке проводится акция «Неделя мужского здоровья»

Ежегодно по инициативе специалистов урологов Национального госпиталя проводится акция «Неделя мужского здоровья», сообщает Минздрав.

По данным ведомства, с 24 по 28 октября в Урологическом центре Нацгоспиталя организована неделя «Урологических заболеваний», в рамках которой ряд таких услуг, как УЗИ-исследование, общий анализ крови и мочи, определение простатспецифического антигена у мужчин с гиперплазией предстательной железы, проводится бесплатно.

«С начала акции обследовано около 500 граждан. Среди обследованных мужчин первое место занимает заболевание предстательной железы, среди женщин - недержание мочи и кисты почек. Также выявлены случаи мужского бесплодия и мочекаменной болезни. При выявленных случаях необходимо провести дальнейшее обследование в нашем центре или в ЦСМ по месту жительства для подтверждения диагноза и назначения соответствующего лечения», - сообщил заведующий отделением урологии №2 Марлен Кылычбеков.



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