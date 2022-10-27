При получении взятки в $2 тыс. задержан чиновник мэрии Кара-Балты

За вымогательство взятки задержан сотрудник мэрии провинциального города, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным милиции, в середине октября 2022 года обратился житель Чуйской области с просьбой принять меры по факту вымогательства взятки со стороны должностного лица.

Было установлено, что сотрудник мэрии города Кара-Балта уже несколько месяцев вымогает денежные средства в сумме 2 тыс. долларов США за решение земельного вопроса и содействие в положительном решении вопроса коммерческого объекта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР. Оперативные мероприятия в рамках уголовного дела осуществляли сотрудники Третьего управления ГУУР МВД.

Накануне подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 2 тыс. долларов США.

Задержанным оказался гражданин К.Т., являющийся руководителем одного из отделов мэрии города Кара-Балта. В порядке статьи 96 УПК КР он был водворён ИВС ГУВД г.Бишкек.

Решением суда в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Кабар