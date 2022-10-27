Цена на сахар в Кыргызстане пока повышаться не будет

Производителям и торговым сетям Кыргызстана поручено не повышать цену на сахар.

Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования.

По данным ее пресс-службы, сегодня в ведомстве состоялась встреча с представителями сахарных заводов «Каинды-Кант» и «Кошой», а также торговых сетей «Глобус», «Народный», «Достор», «Яр-Марка», «Алма», «Шекер» и «Бай Элим Компани». Собрание состоялось из-за окончания срока постановления кабмина, согласно которому 31 октября завершается действие нулевых ставок НДС на сахар-песок.

«В этой связи были обсуждены вопросы цены после окончания вышеуказанного решения и заключения нового соглашения о сотрудничестве. По итогам совещания принято решение не повышать цены на сахар, оставить ее на том же уровне и скорректировать стоимость в сторону снижения в случае изменения конъюнктуры рынка», — рассказали в антимонопольном органе.

Заводам и торговым сетям рекомендовано строго соблюдать нормы антимонопольного законодательства Кыргызской Республики.

Кабар