Вторжение в Кыргызстан. Депутаты просят кабмин оказать помощь раненым военным

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассказали о состоянии раненых военных во время вторжения Таджикистана в сентябре.

Нардеп Мейкинбек Абдалиев предложил кабмину выделить квартиру 19-летному солдату Максатбек уулу Белеку и финансировать его обучение в университете.

«Максатбек уулу Белек был ранен 16 сентября в Баткенском районе на заставе «Капчыгай». У него повреждены внутренние органы. Первую медицинскую помощь оказали только через сутки, 17 сентября. Он лежал с кровотечением. Ему в Раззакове провели операцию. Служба заканчивалась в конце сентября. Белек из многодетной семьи, мать пенсионерка. Его хотели перевести в районную больницу, я попросил оставить в Бишкеке под присмотром врачей. Ему требуется еще несколько операций. Но если даже они пройдут удачно, молодой человек останется инвалидом. Он не сможет выполнять тяжелую работу, рядом всегда должен находиться помощник. Поэтому надо выделить ему пенсию по инвалидности, предложить его к госнаграде и обеспечить жильем», — сказал он.

Депутат Надира Нарматова предложила кабмину организовать лечение военнослужащего Эльдияра Толонова, жителя Ноокатского района, за границей. «Эльдияр Толонов получил ранения в оба глаза и живот. Пять раз провели операцию на глаза. Он может потерять зрение. Родители просят кабмин организовать лечение за границей. Парень собирался жениться, а теперь может стать инвалидом. Кроме того, надо выделить квартиру», — отметила она.

Напомним, во время вторжения Таджикистана пострадали 206 человек, погибли 63. Сколько из них военных, до сих пор не известно.



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