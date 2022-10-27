Бывшего сотрудника финпола обвиняют в вымогательстве трех миллионов сомов

Бывший сотрудник финполиции вымогал у жительницы Баткенской области три миллиона сомов и две квартиры.
Его задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В начале октября 2022 года жительница Баткенской области обратилась в следственную службу МВД. Она рассказала, что ее с мая и по сей день шантажирует неизвестный, требуя сначала две квартиры, затем - 3 млн сомов.
Милиционеры возбудили уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 208 УК КР "Вымогательство". А 25 октября задержали подозреваемого - Д. Д., 1974 года рождения.
Задержали его во время получения 100 тыс. сомов и документов на две квартиры общей стоимостью $200 тыс. Выяснилось также, что подозреваемый - бывший сотрудник финансовой полиции с несколькими судимостями.
Сейчас задержанный находится в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.
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