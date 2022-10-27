Врач-невролог: Дети с энурезом живут под постоянным гнетом страха и стыда

Самое простое определение энуреза - это непроизвольные мочеиспускания во время сна у детей старше 5 лет.

Вот она, тема, о которой не принято говорить вслух и тем более делиться с кем-то. По данным же статистики, от 5 до 30 процентов детей в возрасте 5 -15 лет страдают от ночного энуреза. Об этой проблеме vb.kg рассказала детский врач-невролог медицинского центра ЮРФА, кандидат медицинских наук, доцент Улболсун Нурбекова.

- Самое простое определение энуреза - это непроизвольные мочеиспускания во время сна у детей старше 5 лет. О ночном энурезе говорят в том случае, если ребенок 5-6 лет мочится в постель как минимум дважды в месяц, а более старшего возраста – как минимум 1 раз. Энурез классифицируется на первичный и вторичный. Первичный наблюдается у детей старше 5 лет, не имевших периода "сухих ночей" с рождения, в то время как вторичный возникает после периода успешного контроля ребенком мочеиспускания, который мог продолжаться 6-12 месяцев и более, и после этого он снова мочится в постель.

- Какие факторы могут спровоцировать болезнь?

- Энурез может быть проявлением различных заболеваний и состояний – как наследственно обусловленных, так и приобретенных, вызван воздействием эмоциональных, социальных факторов, семейными проблемами и психологическими особенностями ребенка. Ночное недержание мочи часто бывает даже от простуды. Доказано, что дети с нервными заболеваниями, родовыми травмами чаще страдают этим недугом. Сказываются и болезни мочеполовой системы. Сюда можно отнести пиелонефрит, цистит, аномалию развития мочевыводящей системы и так далее. Влияет и наследственный фактор. Если кто-то в семье страдал этим недугом, то вероятность его развития у ребенка очень высокая.

Одна из самых сегодня распространенных причин – стрессы, психологическая травма. Спровоцировать же психологическую травму может развод родителей, их агрессия по отношению к малышу, постоянные скандалы в семье. А также стрессы на почве психологической несовместимости темпераментов родителей и детей. Например, дети с флегматическим темпераментом медлительны, неторопливы, обстоятельны, одним словом "копуши", мгновенно засыпают и спят глубоко, без пробуждений.

Матери же, обладающие контрастно противоположным холерическим темпераментом - быстротой действий, непоседливостью, нетерпеливостью и неспособностью ждать, не переносят такой медлительности детей, постоянно стимулируют их активность и часто срывают на них свое раздражение в виде криков, угроз и физических наказаний. В итоге "флегматизм" детей возрастает под влиянием стресса, ведущего к чрезмерному утомлению, до степени патологического торможения ночью, тем более что их сон и так уже отличается достаточной глубиной.

Менее типично обратное соотношение темпераментов, когда матери обладают флегматическим, а дети холерическим темпераментом. Тогда матери стремятся ограничить чрезмерную, с их точки зрения, активность детей, особенно сыновей, бесконечными запретами и опять же угрозами и физическими наказаниями.

В результате дети с холерическими чертами темперамента становятся еще более возбудимыми, гиперактивными, и их патологически глубокий, хотя и беспокойный, сон служит средством компенсации повышенной возбудимости днем, в известной мере предохраняя нервные клетки от перевозбуждения и последующего, трудно обратимого истощения.

Следующий фактор может быть связан с конфликтной атмосферой в семье или детском учреждении, когда недержание мочи выступает в качестве своеобразного, не всегда осознанного протеста против каких-то травмирующих условий жизни. "Писая в кроватку ночью", ребенок таким образом пытается решить конфликтные ситуации между родителями.

- Судя по вашим словам, ему и самому тяжело психологически от того, что он не как все?

- Энурез становится психологическим прессом как для детей, так и для их родителей. Детям становится трудно общаться со сверстниками. Чтобы сходить в гости или пригласить кого-нибудь к себе, больным приходится преодолевать барьер. Чего уж говорить о поездках в летний лагерь или на экскурсии? Сверстники бывают очень жестоки с больными и поднимают их на смех. Дети живут под постоянным гнетом страха и стыда, позже на почве этих страхов формируется комплекс неполноценности, начинаются депрессии. Одни становятся агрессивными, а другие, наоборот, неуверенными и тихими. Некоторые родители даже наказывают своих чад за то, что те не контролируют свои мочеиспускания, тем самым только ухудшая ситуацию.

Поэтому чрезвычайно важно не пускать болезнь на самотёк, важно, чтобы лечение назначил профессиональный врач после выявления первоисточника проблемы. Это заболевание успешно лечится, есть разные методики в зависимости от причин его возникновения. Положительного результата лечения можно добиться, конечно, при нормализации отношений внутри семьи, решении проблем эмоционального характера, связанных со школой или семьей.

К сожалению, еще многие взрослые считают энурез временной проблемой, а не заболеванием, и не всегда вовремя обращаются к врачу, тем самым часто упуская начало болезни и растягивая на долгое время лечение, или обращаются сначала к лекарям. Сегодня появляются "удивительные" предложения вылечить энурез. Существует множество совершенно "абсурдных" методов его "лечения", но они только усугубят и физическое, и психологическое здоровье и без того больного ребенка.

- Приводит ли энурез к осложнениям?

- У значительного количества детей, повторюсь, энурез может существенно ухудшить качество жизни – нарушить формирование личности, привести к тяжелым неврозам. заниженная самооценка в следствии энуреза может разрастись в расстройства и привести к социальной дезориентации.

- Есть ли возможность избежать возникновения энуреза? Какова профилактика?

- Разумеется. Это нормальное течение беременности, роды без осложнений, правильное вскармливание ребенка, своевременный отказ от памперсов, правильное питание, спокойная, добрая атмосфера в семье, без стрессовых перегрузок.





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