Депутат обеспокоен, что баткенцы продают или оставляют свои дома на границе

Если они хотят уехать, это их право.

Люди не хотят возвращаться и продают свои дома на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, и это большая проблема, сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков («Ыйман Нуру») 27 октября на заседании Жогорку Кенеша.

«Многие, сбежав после событий, не вернутся туда. Эти люди наши герои, живая стена на границе. Если они хотят уехать, это их право. Ладно, они не вернулись в дома, есть ли механизмы защиты или охраны их домов? Подумайте хорошо, ведь та сторона так и думала, что возьмет земли тихой экспансией», - сказал он.

Ранее депутат Султанбай Айжигитов («Ыйман Нуру») тоже выражал обеспокоенность участившейся рекламой в соцсетях о продаже домов в приграничных селах Баткенской области.

АКИпресс