Депутат обеспокоен, что баткенцы продают или оставляют свои дома на границе 

Если они хотят уехать, это их право.
Люди не хотят возвращаться и продают свои дома на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, и это большая проблема, сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков («Ыйман Нуру») 27 октября на заседании Жогорку Кенеша.
«Многие, сбежав после событий, не вернутся туда. Эти люди наши герои, живая стена на границе. Если они хотят уехать, это их право. Ладно, они не вернулись в дома, есть ли механизмы защиты или охраны их домов? Подумайте хорошо, ведь та сторона так и думала, что возьмет земли тихой экспансией», - сказал он.
Ранее депутат Султанбай Айжигитов («Ыйман Нуру») тоже выражал обеспокоенность участившейся рекламой в соцсетях о продаже домов в приграничных селах Баткенской области.
АКИпресс
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!