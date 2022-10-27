Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты

С 1 мая 2023 года введен временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызстана золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата.
Указ подписал президент Садыр Жапаров.
Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Открытому акционерному обществу "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" предоставляется исключительное право на переработку золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, добытого и произведенного на территории страны.
Государственной таможенной и Пограничной службам поручено принять меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров. Кабинету министров поручено продлевать запрет каждые шесть месяцев, начиная с 1 ноября 2023 года.
Источник - 24.kg,
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