Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров

На заседании совета глав государств СНГ было подписано важное соглашение.

Согласно которому, Казахстан договорился со странами СНГ о выдаче беглых коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, данный документ был разработан еще в 2008 году, и только в 2022 году стороны договорились об окончательной редакции.

Также сказано, что действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции.

В частности, как уточнили в Антикоре, в рамках соглашения будет:

- оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;

- проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

- осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

- создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;

- разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

- осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;

повышаться квалификация кадров и др.

Источник - Zakon.kz