Бишкекчанин пожаловался на большое количество бомжей в парке имени Фучика

Медиа-эксперт и журналист Авланбек Джумабаев пожаловался на большое количество бомжей в парке имени Фучика.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"На самом деле мы быстро привыкаем к варварству. Кажется, сложно сформировать то, что называется культурой, чистотой, порядочностью.

Прошло несколько лет с тех пор, как парк Фучика был отремонтирован за 30 миллионов сомов. Теперь его оккупировали лица без определенного места жительства. Вот так выглядят окрестности парка. Здесь находится культурный центр, и дети приходят в танцевальную студию. Детям приходится каждый день все это видеть своими глазами.

Аким Ленинского района живой вообще или он не отвечает за этот участок? Можно же навести порядок", -написал Джумабаев.

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