Погибшие есть, но это не война. В Бишкеке почтили память погибших в Баткене

Сегодня надо с горечью признать, что многие в нашей стране, особенно, юное поколение даже не знает что же там происходило в те годы?

В день чествования Памяти погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов в Бишкеке на пересечении улиц Логвиненко и Киевской у монумента "Воинская доблесть" прошел митинг-реквием памяти участников событий 1999-2000 годов в Баткене. Цветы возложили военные и ветераны баткенских событий.

Напомним, что постановление о Дне памяти погибших баткенцев правительство КР подписало совсем недавно 25 декабря 2018 года № 615. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев установил дату Дня чествования и памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга по защите территориальной целостности КР во время баткенских событий 1999-2000 годов. "Установить 26-е октября ежегодно отмечаемым Днем чествования и памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга по защите территориальной целостности КР во время баткенских событий 1999-2000 гг. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования", - говорится в его постановлении.

К сожалению, за долгие годы Кыргызстан так и не признал ту борьбу с терроризмом за независимость страны - войной, несмотря на количество погибших, как среди военных, так и среди гражданских лиц за два года. Странная логика - погибшие есть, но это не война. Кто-то называет цифру - 59 погибших, кто-то - 44, а в сборнике о погибших и героях Баткена, который собрали сами ветераны, рассказывается о почти 100 погибших.

Сегодня надо с горечью признать, что многие в нашей стране, особенно, юное поколение даже не знает что же там происходило в те годы? А в общественном сознании наших людей нет настоящего понимания значимости подвига военных и гражданских. Между тем, стоит признать, что сами люди в обиходе между прозвали те события - первой Баткенской войной, а события 2022 года - второй. Наверное, это честно.

Ведь уважение к военным, к защитникам отечества должно быть прописано во всех стратегических документах, в том числе, во всех национальных философиях. Семьи военнослужащих в Турции получают множество льгот: даже цены на продукты для них в магазинах ниже, не говоря уже о том, когда военный погибает при исполнении. А как у нас? Военнослужащий Аржиманов был убит боевиками в первую баткенскую агрессию. Сегодня у его мамы пенсия размером 5 тысяч сомов с небольшим. Она проживает в частном доме и на зиму ей надо две тоны угля. При этом, в льготный список она не входит. Спрашивается, если она купит уголь, то на что она будет жить? Неужели 5 тысяч сомов - это достойная пенсия для матери погибшего защитника Родины?

Не знаю почему, но на церемонии возложения цветов к памятнику погибшим бойцам в первой Баткенской войне не было множества общественных деятелей, депутатов, чиновников и школьников. Ведь та война и последние события на границе - это звенья одной цепи. Еще не прошло и 40 дней с тех трагических и героических дней, когда наши люди - военные и гражданские лица снова начали гибнуть в Баткене.

После церемонии мы общались с ветеранами и вдовами. Вдова майора Джылдызбека Субанбекова Арзыкан вырастила двух дочек, которые уже вышли замуж. Вдова майора Сайповидина Маматакунова - Гульзада Айылчиева сама подняла сына и дочь. Они тоже взрослые. Когда же они были маленькие, им выплачивали пособия.

А переживают женщины о том, что ветераны войны, раненные и контуженные не получают нужного внимания. Ведь те события не признаны войной, вот и пособия мизерные. А еще женщины мечтают, чтобы именами их мужей были названы школы, а в Кыргызстане рассказывали бы о героях-баткенцах.

- Наши мужья были воспитаны как настоящие офицеры - для них защищать Родину было честью. Вы вспомните те времена! Все жили своей жизнью, а военные, несмотря ни на что не бросили границу, страну. А мы как-то пришли к одному чиновнику, хотели попросить чтобы улицу в Бишкеке назвали именами наших мужей, а он сказал, что пусть по месту жительства и делают уголки, и школы, а в город нечего лезть. Получается погибать за Родину можно, а увековечить имя - пусть едут на окраину? Родители моего мужа сами вкладывают деньги в проведение турнира имени сына - майора Маматахунова. А как же воспитание патриотизма со стороны государства? И это все одно - мы должны не только говорить о патриотизме и героизме, а на уровне государства поддерживать все эти темы. Нужен государственный подход! - говорят вдовы.

Справка: В августе 1999 года территориальную целостность Кыргызстана нарушили боевики Исламской партии возрождения Узбекистана. Обученные и подготовленные в лагерях афганского религиозного движения "Талибан" и на базах небезызвестного "черного араба" - Хаттаба - отряды наемников нанесли большой ущерб суверенитету республики. В результате террористических действий моджахедов погибли мирные люди и военнослужащие, были захвачены заложники.

Предпринятые военно-политическим руководством республики экстренные меры позволили стабилизировать ситуацию.Помощь была оказана со стороны ОДКБ. И уже в октябре 1999 года незаконные вооруженные формирования были вынуждены уйти с большими потерями за кордон. В 2000 году боевики предприняли еще одну попытку дестабилизации ситуации на юге республики, но и она провалилась.

За два года боевых действий государственных наград удостоены 399 военнослужащих Министерства обороны".





URL: https://www.vb.kg/423925