Депутат напомнил о проблемах в Баткенской области и попросил повысить зарплату ряду военнослужащих

Народ просит повысить зарплату ребятам, которые работают там.

В последнее время в соцсетях много рекламы появилось о продаже домов в приграничных районах Баткенской области, сказал депутат Султанбай Айжигитов («Ыйман Нуру») 26 октября на заседании Жогорку Кенеша.

«Уберите. Очень тревожная тенденция. Обратите внимание и возьмите на личный контроль на высоком уровне. Если так продолжится, то там никого не останется», - считает он.

Село Капчыгай, по его словам, «враги сравняли с землей», президент и председатель Кабмина обещали за 2 месяца восстановить все. «Деньги уже выделены, определены подрядчики, но некий Бообек передал субподрядчикам, последние, в свою очередь, других субподрядчиков ищут. Так месяц уже прошел. Когда начнутся работы? Обратите внимание», - сообщил Айжигитов.

Также, по словам депутата, в Баткене есть одно отделение Минобороны — ПВО.

«Таджикская сторона не из-за человечности, а из-за ПВО не стала авиацию свою на территорию Кыргызстана направлять. Они боятся и знают возможности ПВО. Народ просит повысить зарплату ребятам, которые работают там. Всем зарплаты повысили, а им нет. Народ просит об этом, военные по присяге работают, даже не говорят об этом. Просто народ переживает, что эти специалисты могут уйти», - сказал он.

АКИpress