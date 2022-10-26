Минобразования объявляет конкурс на разработку учебников для учащихся 7-8 классов по предмету «История развития религий»

На конкурс готовый учебно-методический комплекс «История развития религий» для учащихся 7-8 классов принимается до 1 декабря 2022 года.
Министерство образования и науки объявляет открытый конкурс на разработку учебно-методического комплекса для учащихся 7-8 классов по предмету «История развития религий».
Предметный стандарт по курсу «История развития религий» для 7-9 классов общеобразовательных организаций размещен на сайте министерства образования и науки https://edu.gov.kg/ и на сайте Кыргызской академии образования https://kao.kg/
На конкурс готовый учебно-методический комплекс «История развития религий» для учащихся 7-8 классов принимается до 1 декабря 2022 года.
Билим АКИpress
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