«Дискриминация пожилых людей». Депутат предлагает убрать ограничение пребывания на работе граждан после 65 лет

Предельный возраст выхода на пенсию в Кыргызстане для женщин составляет 58 лет, для мужчин – 63 года.
Министерство труда и социального развития вносит в договор пункт, что на основании контракта госорганы вправе привлекать на работу пожилых граждан, сказал депутат Эмил Жамгырчиев («Альянс») на заседании Жогорку Кенеша.
Предельный возраст выхода на пенсию в Кыргызстане для женщин составляет 58 лет, для мужчин – 63 года.
«Там написано, что вне бюджета. На усмотрение. Они вне штатного расписания привлекают людей опытных, знающих, и они будут договариваться на внебюджетной основе», - сказал министр труда Кудайберген Базарбаев.
«Ограничение поставили сами – 63 года. Теперь сами хотите привлечь мудрых хороших специалистов», - сказал Жамгырчиев.
«Проблема в том, что закон нормально не вносите. У нас нет специалистов, вы их уволили. Зачем ставить ограничение 63 года? Любые развитые страны возьмите. Там работают до предельного возраста, пока они в здравом уме. Этим пунктом вы дискриминируете пожилых людей. Возьмите Мамакеева – 90 лет. Они же помогают, сколько кадров они вырастили. Не легче ли отменить пункт 63 года? Либо тогда не вносите предложение привлекать пожилых людей», - сказал Жамгырчиев.
Это возраст выхода на пенсию. Это не ограничение, ответил министр Базарбаев. «Ограничение есть только на госслужбе – 65 лет. Те люди, которые не на госслужбе, по договору могут работать на внебюджетной основе», - сказал министр.
Акипресс
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