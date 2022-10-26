Зарплаты сотрудников Архивной службы выросли до 21-24 тыс. сомов, - глава службы М.Алыбаева

Зарплаты сотрудников Архивной службы выросли до 21-24 тыс. сомов.

Об этом сегодня, 26 октября, сообщила директор Архивной службы при Минцифры Мария Алыбаева на заседании парламента.

Депутат Эмиль Токтошев (Бутун Кыргызстан) спросил руководителя службы об опыте работы.

М.Алыбаева ответила, что работает в Архивной службе 5 лет, из которых 3 на посту руководителя.

Депутат выразил мнение, что ранее зарплаты сотрудников государственного архива были самыми низкими. Он спросил выросли ли зарплаты с августа, когда их повысили для госслужащих.

«В этом году, действительно, зарплаты наших архивистов выросли можно сказать более чем на 100%. Потому что если раньше они получали 9 тыс. сомов, то сегодня в зависимости от выслуги лет — 21-24 тыс. сомов», - сообщила М.Алыбаева.

«За вредность предусмотрено?» - спросил депутат.



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