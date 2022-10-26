В части Бишкека 27 октября на день отключат воду

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал".

27 октября с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения и другие объекты в одном из районов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал".

Район отключения ограничен Восточным БЧК, ул. Достоевского и линией железной дороги до реки Аламедин.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "ХБО" и на городских водопроводных сетях.



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