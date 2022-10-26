Депутаты потребовали от Адахана Мадумарова "прекратить дешевый пиар"

Депутат Фархат Исмаилов в ответ попросил Мадумарова не пиариться.

Депутат Адахан Мадумаров поддержал своих коллег, потребовавших прийти на заседание Жогорку Кенеша представителей правоохранительных органов для дачи информации по массовым задержаниям активистов и политиков.



На заседании парламента 26 октября он отметил, что тысячи граждан за пределами Кыргызстана отреагировали на задержание 23 человек.

"Мы не можем просто обсуждать законопроекты, как будто ничего не случилось. Иначе мы не достойны звания народных избранников. 23 человека задержаны. Даже если за каждым из них стоят по пять членов семьи, тогда случившееся касается сотни людей. Когда кабинет министров или президент вносят вопросы и просят рассмотреть их без необходимых материалов и в срочном порядке, Жогорку Кенеш с радостью это делает. Я впервые прошу рассмотреть вопрос во внеочередном порядке", - сказал Мадумаров.

Депутат Фархат Исмаилов в ответ попросил Мадумарова не пиариться.

"Где бы ни было, он пытается пиариться. Прекратите это, неправильно так делать. Сейчас в стране сложная ситуация, а вы пиаритесь. Говорите про религию, но вы о ней ничего не знаете, это плохо. Ведь высказывания против главы государства подобны закидыванию камнями. Этот камень может и в вас попасть. За все 30 лет никто из президентов не делал столько для страны, как наш президент. А вы за эти 30 лет ни одного кирпича не принесли. Правоохранительные органы сами разберутся. Не надо вносить смуту. И не надо мне давать комментарии. Если надо, приду к вам в кабинет и все поясню", - заявил он.

Женишбек Токторбаев поддержал Исмаилова. "Он никого, кроме себя, не любит, никого умнее себя не считает. Это дешевый пиар. Политический мусор, 30 лет одно и то же. Играет на публику", - заявил депутат.

Однако Дастан Бекешев напомнил, что депутаты не могут давать оценку друг другу. "Нужно уважать друг друга и мандат депутата", - сказал он.



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