Сезон ОРВИ. Медики напомнили о правилах профилактики

Минздрав напоминает, что ежегодно в осенне-зимний период в республике обостряется эпидситуация по гриппу и ОРВИ.
Эпидемический подъем заболеваемости отмечается с октября, а пик приходится с середины января по февраль.
«По оперативным данным мониторинга департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, за 42-ю неделю (с 17 по 23 октября) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение заболеваемости на 39,7 процента. Несмотря на это, как и в предыдущие годы и недели, регистрируется наибольшее количество обратившихся за медицинской помощью в Бишкеке, Чуйской области, Оше и Ошской области. Из всех заболевших 65,4 процента составляют дети до 14 лет», — сообщили в ведомстве.
Согласно лабораторным данным, заболеваемость ОРВИ обусловлена такими острыми респираторными вирусными инфекциями, как риновирус, парагрипп и аденовирус.
Для профилактики респираторных инфекций, как ОРВИ, грипп, медики рекомендуют простые правила:
- соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование;
- соблюдать респираторную гигиену — прикрывать рот и нос при кашле и чихании салфетками;
- избегать переохлаждений и перегреваний организма;
- своевременно самоизолироваться людям, почувствовавшим себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами гриппа и ОРВИ;
- соблюдать санитарно-гигиенические меры (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и другие);
в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ — не отправлять его в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу;
соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;
делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.
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