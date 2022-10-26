Садыр Жапаров снова летит в Астану — на встречу с представителями Евросоюза

Президент Кыргызстана завтра с рабочим визитом посетит Казахстан.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Астане Садыр Жапаров примет участие в первой встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза.

«Лидеры стран Центральной Азии и Европейского союза обсудят вопросы сотрудничества в сфере политики, торговли, транспорта, экологии, безопасности и другие актуальные темы международной повестки. Кроме того, Садыр Жапаров проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне», — сказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В рамках рабочего визита вечером того же дня Садыр Жапаров примет участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.



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