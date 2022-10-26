Ночной и дневной тарифы на электроэнергию хочет ввести Министерство энергетики

Министерство энергетики планирует ввести в Кыргызстане ночной и дневной тарифы на электроэнергию.

Об этом глава ведомства Таалайбек Ибраев сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в тарифной политике уже предусмотрены такие изменения в рамках программы открытия совместного кыргызско-узбекского предприятия по производству счетчиков.

«В новых счетчиках предусматривается дневной и ночной тариф. Рано или поздно мы и так перейдем к такой оплате. На сегодня эта практика применяется в некоторых санаториях. Ночью использование электричества обходится дешевле, днем дороже. В этих санаториях в ночное время пекут хлеб и стирают белье. Такой тариф был бы выгоден для бизнесменов. Швейные цеха, пекарни и другие предприятия перешли бы», — сказал Таалайбек Ибраев.

Чиновник добавил, что пик потребления электроэнергии приходится на период с 18.00 до 21.00 и с 7.00 до 11.00.



Ссылка: https://24.kg/vlast/249194/