Ночной и дневной тарифы на электроэнергию хочет ввести Министерство энергетики

Министерство энергетики планирует ввести в Кыргызстане ночной и дневной тарифы на электроэнергию.
Об этом глава ведомства Таалайбек Ибраев сообщил на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в тарифной политике уже предусмотрены такие изменения в рамках программы открытия совместного кыргызско-узбекского предприятия по производству счетчиков.
«В новых счетчиках предусматривается дневной и ночной тариф. Рано или поздно мы и так перейдем к такой оплате. На сегодня эта практика применяется в некоторых санаториях. Ночью использование электричества обходится дешевле, днем дороже. В этих санаториях в ночное время пекут хлеб и стирают белье. Такой тариф был бы выгоден для бизнесменов. Швейные цеха, пекарни и другие предприятия перешли бы», — сказал Таалайбек Ибраев.
Чиновник добавил, что пик потребления электроэнергии приходится на период с 18.00 до 21.00 и с 7.00 до 11.00.
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