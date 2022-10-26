Не опять, а снова. Депутат парламента требует полностью запретить энергетики

Депутат парламента Улан Бакасов требует полностью запретить в Кыргызстане энергетические напитки.

Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

По его словам, инициатива направлена на защиту здоровья граждан и сокращение заболеваний, возникающих из-за последствий потребления энергетиков.

Улан Бакасов отметил, что энергетические напитки действительно вызывают временный прилив сил и возбуждение нервной системы. Но при злоупотреблении они могут быть очень опасными. Ударные дозы кофеина приводят к серьезным проблемам с сердцем, а его комбинация с углекислым газом и сахаром опасна для желудка и печени.

«Даже редкое употребление энергетика может вызвать приступ аритмии и другие неприятности. Особенно это касается людей с предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Однако остается вопрос употребления энергетических напитков среди взрослых. Зачастую они даже не знают, какому риску подвергают свое здоровье», — отметил Улан Бакасов.

Он добавил, что энергетики не обладают никакой чудодейственной силой, а напротив, лишь выжимают организм, провоцируя опасные заболевания.

Улан Бакасов выступает за полное изъятие из оборота этих напитков.



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