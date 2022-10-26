Адилет Ногойбаев: Будем завоёвывать любовь зрителей добрыми контентами

В столице меня ассоциируют с кухней
Гость нашей студии известный фуд-тревел видеоблогер, первый кыргызский мукабанг-блогер, который вкусно и сочно рассказывает о дегустируемом блюде – Адилет Ногойбаев.
"Я даже не предполагал, что фуд-контент станет таким популярным. В столице меня ассоциируют с кухней" - говорит он.
По словам Адилета, благодаря ТикТоку он сделал большой рывок в блогерской карьере.
В интервью нашему изданию vb.kg Ногойбаев рассказал, как все начинал с нуля, без специального оборудования и как стеснялся быть в кадре.
"Хоть и первые видео не были самыми качественными, но они дороги для меня, потому что там есть архивные съёмки", - говорит инфлюенсер. Об этом и другом смотрите в нашем интервью с Адилетом Ногойбаевым:
URL: https://www.vb.kg/423899
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