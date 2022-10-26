Из Казахстана в Кыргызстан возили наркотики. Одного из курьеров осудили

Через несколько дней за закладкой пришел 33-летний И.К. и был задержан с поличным

В начале марта этого года в УВД Первомайского района поступила информация: налажен канал доставки наркотиков из Казахстана в Кыргызстан и некие лица вербуют молодежь для участия в распространении наркотиков.

Сотрудники РУВД внедрились в преступную группу и проконтролировали доставку в Бишкек из Алматы нескольких пластиковых бутылок с марихуаной. Потом сделали так называемую закладку в водосточной трубе в районе железнодорожного вокзала.

Через несколько дней за закладкой пришел 33-летний И.К. и был задержан с поличным

Задержанный рассказал, что даже не догадывался, что принимает участие в распространении наркотика. Что раньше зарабатывал на жизнь продажей пакетиков со специями, которые готовила его мать. Но однажды увидел в соцсетях предложение о работе курьером - забирать посылки в указанном месте и доставлять их по другому адресу. За такой посылкой он якобы и приехал к вокзалу и был арестован сотрудниками милиции

В его телефоне, однако, нашлись контакты "работодателя", с которым И.К. давно сотрудничал. И "посылка", за которой он приехал на вокзал, была далеко не первой. А учитывая, что сам И.К. оказался зависим он канабиоидов, следствие и суд логично предположили, что о содержании "посылок" ему было отлично известно.

Первомайский суд приговорил И.К. к тринадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества и принудительным лечением от наркозависимости.





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