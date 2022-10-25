Более семи тысяч россиян подали документы на получение гражданства Кыргызстана.
Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил глава Министерства цифрового развития Талантбек Иманов.
Депутаты обсуждают внесение изменений в Закон «Об актах гражданского состояния». Предлагается давать статус беженца россиянам, которые прибыли в КР после объявления частичной мобилизации в РФ.
Депутат Тазабек Икрамов поинтересовался, сколько россиян получили гражданство КР.
«За девять месяцев в страну прибыли 192 тысячи граждан России. Из них 603 человека получили гражданство Кыргызстана, 7 тысяч 200 подали заявку на получение гражданства», — сказал чиновник.
Нардеп выступил против выдачи гражданства страны россиянам, прибывшим после мобилизации.
«Происходят теракты, и потом выясняется, что организатором является какой-то гражданин КР. Постыдились бы продавать паспорта страны, выдавать их кому попало. Нам нужно давать гражданство тем, кто привлекает в КР крупные инвестиции, а не тем, кто бежит», — сказал Тазабек Икрамов.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России в Украине. Боевые действия в Украине продолжаются. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации.
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