Депутаты Жогорку Кенеша просят не предоставлять россиянам статус беженца

Признание находящихся в Кыргызстане россиян беженцами противоречит договорам о дружбе между двумя странами.
Депутаты Жогорку Кенеша выступили против предоставления статуса беженца гражданам России, прибывшим в Кыргызстан после объявления частичной мобилизации в РФ в связи с боевыми действиями в Украине. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству высказались нардепы Улугбек Ормонов и Исхак Масалиев.
По их словам, признание находящихся в Кыргызстане россиян беженцами противоречит договорам о дружбе между двумя странами.
Отметим, депутаты обсуждают изменения в Закон «Об актах гражданского состояния», инициированные Министерством цифрового развития.
«Такими законами вы приведете к разногласиям между двумя близкими союзными государствами. Если завтра Россия запросит своих граждан, что вы ответите? Что вы им выдали статус беженца? Доработайте документ», — сказал Улугбек Ормонов.
«Нам не нужен этот закон. Или потерпите, понаблюдайте за ситуацией в Украине. С Россией у нас есть соглашения по разным направлениям, они наши близкие партнеры. Те россияне, которые прибыли в КР, не могут быть беженцами. Это граждане нашей дружественной страны», — отметил Исхак Масалиев.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России в Украине. Боевые действия в Украине продолжаются. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации.
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