Кабмин ввел временный запрет на вывоз угля автотранспортом

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о некоторых вопросах перевозки угля, от 24.10.22 г. №581.

Согласно документу, в соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 13, 17 конституционного Закона КР «О Кабинете Министров КР» кабмин постановляет:

1. Ввести временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз угля (классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) с территории Кыргызстана автомобильным транспортом (за исключением пунктов пропуска на кыргызско-китайской государственной границе «Иркештам автодорожный» и «Торугарт автодорожный»).

2. Министерству экономики и коммерции КР не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству иностранных дел КР не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Министерству транспорта и коммуникаций КР, Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.

Кабар