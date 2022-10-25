Владельцы базаров в Кыргызстане заработали на аренде более 1 млрд сомов за четыре месяца

В третьем квартале этого года на аренде торговых мест владельцы рынков Кыргызстана заработали 1 млрд 120 млн 166 тыс. сомов.

Об этом сообщает Нацстатком.

В указанном периоде в стране работало 335 базаров, в которых для торговли отведено 78 тыс. 832 точки, но из них в аренду продавцами были взяты 70 тыс. 602 места. Большая часть торговцев на рынках является индивидуальными предпринимателями, которые арендовали 57 тыс. 63 торговых площадей.

Средняя стоимость аренды одного места по республике составила 117 сомов в день. Самая высокая плата за пользование рыночной площадкой зарегистрирована в Бишкеке — в среднем 292 сома в день, а самая низкая в Таласской области — в среднем 54 сома в день.



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