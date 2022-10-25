Дзюдоист из Кыргызстана завоевал золотую медаль на Кубке Европы 

По их данным, Кубок прошел 23-24 октября 2022 года в Риге (Латвия)
Дзюдоист из Кыргызстана Адис Орозмаматов завоевал золотую медаль в весовой категории 50 кг на Кубке Европы среди кадетов Рига 2022, сообщают в федерации дзюдо КР.
По их данным, Кубок прошел 23-24 октября 2022 года в Риге (Латвия)
«Отметим, в финале Орозмаматов победил спортсмена из Украины Ивана Трофимова», - говорится в сообщении.
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