С 24 по 26 октября в селе Пригородное не будет газа

Об этом сообщает "Газпром Кыргызстан".
с 24 по 26 октября будет прекращена подача природного газа в связи с ремонтными работами канализационной сети в селе Пригородное ограниченном улицами: Мыскал, БЧК, Новая, Республиканская. Об этом сообщает "Газпром Кыргызстан".
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.
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