Состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Кореи

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

В рамках официального визита министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева в Корею состоялась встреча с министром иностранных дел Кореи Пак Чином. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Встреча прошла в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Южной Кореей.

Жээнбек Кулубаев с удовлетворением отметил, что в текущем году Кыргызстан и Южная Корея отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, которые основаны на традиционной дружбе, духовной и культурной близости двух народов, принципах взаимной помощи и взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызстан высоко ценит и дорожит установившимися между странами дружественными отношениями и взаимопониманием. За этот период стороны достигли больших успехов и определенных результатов по многим направлениям.

В целях продолжения политического диалога стороны выразили необходимость продолжения осуществления взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили вопросы дальнейшего развития и активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области здравоохранения и медицины, образования, окружающей среды, туризма, цифровизации, а также привлечения инвестиций.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Южной Кореей имеет большие перспективы, Кыргызстан заинтересован в увеличении товарооборота между странами. В этой связи предложил продвижение различных приоритетных проектов по линии официальной помощи развития.

Отметил, что на ближайшую и среднесрочную перспективы важным является выведение инвестиционного сотрудничества на более высокий качественный уровень и кыргызская сторона надеется на поддержку Южной Кореи в части развития бизнес-среды в Кыргызстане.

Министр иностранных дел Кореи, в свою очередь, проинформировал о намерении корейской стороны запустить прямое авиасообщение в следующем году. Отметив активизацию сотрудничества между двумя странами, особо выделив торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами. Высоко оценил эффективность кыргызско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось 6 октября 2022 года.

Стороны подчеркнули заинтересованность двух стран в дальнейшем укреплении двусторонних связей, выхода на новый уровень взаимодействия. Кыргызстан придает важное значение Форуму сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея" и заинтересован в реализации совместных проектов по его линии.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел Кыргызстана и Кореи на 2022-2024 гг., которая охватывает приоритетные сферы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, как в двустороннем формате, так и в многостороннем форматах.

В завершение встречи Жээнбек Кулубаев пригласил Пак Чина посетить Кыргызстан с ответным официальном визитом.





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