Аренда квартир в Бишкеке с начала года подорожала на 19%

Аренда квартир в Бишкеке с начала года подорожала на 19%.

Об этом сообщает аналитик рынка недвижимости Алексей Щербатых.

По его данным, средняя арендная ставка за квартиру в многоквартирном доме Бишкека в октябре 2022 года находится на уровне 784$ за месяц. За месяц – с сентября нынешнего года – средняя ставка выросла на 9,88% или на 70,5$. При этом растущий ценовой тренд по ставкам фиксируется на протяжении четырёх месяцев подряд, начиная с июня.

В целом, с января по октябрь 2022 года, средняя арендная ставка за квартиры в Бишкеке выросла 19,21% или на 126,38$. Так, в начале текущего года снять квартиру в этом городе можно было за 657,7$ в месяц.

Интересно, что в марте и апреле 2022 года не было зафиксировано роста ставок, наоборот, ставки снижались на 3,2% и 8,06% соответственно.

За год – с октября 2021 года по октябрь 2022 года – средняя арендная ставка на квартиры в Бишкеке выросла на 25,43%. В абсолютных цифрах средняя ставка увеличилась на 158,99$.

1-комнатные квартиры

В сегменте 1-комнатных квартир в октябре 2022 года средняя арендная ставка в Бишкеке находится на уровне 523$ в месяц. С сентября нынешнего года этот параметр снизился на 5,25% (29$). При этом до октября арендные ставки в этом формате квартир показывали положительную динамику на протяжении пяти месяцев подряд, то есть с мая.

Отдельно стоит отметить, что в марте 2022 года средняя арендная ставка за объекты этого формата выросла на 29,26% (+82,39$) относительно февраля этого же года.

За год – с октября 2021 года по октябрь 2022 – средняя арендная ставка за 1-комнатную квартиру в Бишкеке повысилась на 60,42% или на 197$.

2-комнатные квартиры

В сегменте 2-комнатных квартир Бишкека в октябре ставки оказались на 14,6% выше, чем в сентябре. В абсолютных значениях ставки выросли на 94,36$. Сейчас квартиры этого формата в среднем сдаются за 740,6$.

На данный момент ставки на аренду 2-комнатных квартир в Бишкеке растут на протяжении трёх месяцев подряд, с августа 2022 года.

Наиболее значительный рост ставок в 2022 году был отмечен в мае 2022 года. Так, в пятом месяце года средняя ставка выросла на 22,46% относительно апреля. В абсолютных значениях рост составил 116,83$.

За год – с октября 2021 года по октябрь 2022 года – средняя арендная ставка за 2-комнатные квартиры в Бишкеке выросла на 62,77% или на 285,64$.

3-комнатные квартиры

В октябре 2022 года средняя арендная ставка за 3-комнатную квартиру в Бишкеке достигла отметки в 1088,6$. За месяц этот параметр вырос на 15,51% или на 146,24$.

На данный момент ставки на этот тип объектов растут 2 месяца подряд.

С января по октябрь 2022 года средняя арендная ставка в Бишкеке выросла на 5,31% или на 54,91$.

Отдельно стоит отметить, что 3-комнатный сегмент стал единственный из исследуемых, где в октябре 2022 года средняя арендная ставка оказалась ниже, чем в октябре 2021 года. Отрицательная динамика составила 0,52% или 5,68$.

в рамках сегментов 1–3-комнатных квартир. Анализ проводился на основе экспозиционных цен, то есть тех, которые изначально заявлялись в объявлении.

URL: https://www.vb.kg/423840