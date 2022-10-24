Спасатели МЧС помогли 3-летнему малышу, который прищемил палец игрушкой

По данным ведомства, на место было направлено 5 сотрудников службы спасения МЧС КР.
Пресс-центр МЧС сообщает, что в Бишкеке 3-летний мальчик прищемил палец пластиковой игрушкой и не смог его вытащить.
По данным ведомства, на место было направлено 5 сотрудников службы спасения МЧС КР.
"Палец вытащили, состояние ребенка хорошее", - говорится в сообщении.
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