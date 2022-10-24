В зоне отдыха «Абшыр-Ата» 4 гектара земли незаконно передали частнику

Участок продали должностные лица Кулатовского айыл окмоту.
Государству возвращены 4,05 гектара земли в зоне отдыха «Абшыр-Ата», незаконно переданные в частную собственность. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Участок продали должностные лица Кулатовского айыл окмоту.
Прокуратура района для признания недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на указанный земельный участок в судебные органы внесла исковые заявления. Документы о праве частной собственности на земельный участок признаны недействительными.
Участок стоимостью 24 миллиона 200 тысяч сомов возвращен на баланс Кулатовского айыл окмоту.
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