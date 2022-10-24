Сбой интернета. Мобильные операторы сообщают о неполадках провайдера

Мобильные операторы сообщают, что по всему Кыргызстану наблюдается низкая скорость интернета.

Об этом они сообщили 24.kg.

Сейчас вообще не работает или долго прогружается мобильный интернет у всех операторов мобильной связи MegaCom, Beeline и O!.

«Что-то с вышестоящими провайдерами, выясняем», — рассказали в компании.

Такую же версию озвучил и интернет-провайдер «Акнет».

«По причине технических неполадок у вышестоящего провайдера может наблюдаться значительное снижение скорости на внешние ресурсы либо полное отсутствие доступа. На данный момент проводятся все необходимые работы по устранению неполадок. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание», — рассказали в компании.

ОАО «Кыргызтелеком» недоступно для комментариев.

В Министерстве цифрового развития КР 24.kg рассказали, что произошла авария на одной из магистральных линий. Поэтому и наблюдаются перебои с интернетом.

«На данном этапе активно ведется работа по восстановлению интернета и в ближайшее время связь будет полностью восстановлена. Помимо этого, для обеспечения интернет-связи проводится работа по переводу на резервные каналы», — рассказали в Минцифры.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/248911/