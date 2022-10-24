Почему достигнутые договоренности по Кемпир-Абаду оптимальны: мнение главы НИСИ

Канат Азиз поддерживает решение Старой площади

Очень эмоциональное обсуждение вопроса в связи с подготовкой соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы продолжается. Несмотря на попытки властей убедить в необходимости подписания соглашения, их оппоненты обеспокоены тем, что Кыргызстан теряет стратегически важный объект — Кемпир-Абадское водохранилище.

Директор Национального института стратегических исследований при президенте Канат Азиз поддерживает решение Старой площади и объясняет, почему достигнутые с официальным Ташкентом договоренности не наносят урон государству.

Виртуозный ход

— Тридцать лет с переменным успехом и длительными перерывами шел процесс делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. Особо отмечу — самой протяженной границы для нашей страны. И вот наконец-то в этом сложнейшем вопросе практически поставлена точка.

По итогам финального соглашения Кыргызстан получает 19 тысяч 699 гектаров земли, а Узбекистан — 4 тысячи 485 гектаров.

Виртуозный ход предложен по Кемпир-Абадскому водохранилищу. В ближайшее время будет создано совместное государственное предприятие в соотношении 50/50 по управлению водными ресурсами Кемпир-Абада. То есть по факту и Кыргызстан, и Узбекистан на паритетных условиях будут пользоваться водохранилищем. Наши граждане будут иметь такой же доступ к воде, как и сейчас, и при этом узбекские власти никаких технических сооружений вдоль береговой линии устанавливать не будут, так же, как и не будет никаких пограничных патрулей.

Иными словами, для кыргызстанцев, пользующихся водохранилищем, ничего не изменится.

Важный атрибут

Но в целом для Кыргызстана как для страны, как для государства делимитация и демаркация государственной границы с Узбекистаном поменяют многое.

Во-первых, Кыргызстан больше утвердится в своем суверенитете. Узаконенная и международно признанная граница — важный атрибут суверенитета. Значит, как государство, мы прибавим в весе.

Во-вторых, стоит признать, что одним из вызовов безопасности республики станет меньше, ведь неочерченная граница — всегда угроза безопасности и потенциально конфликтная зона.

Ракурс на Баткен, и не надо никаких лишних доказательств этому тезису.

В-третьих, окончательное решение этого вопроса демонстрирует, что Кыргызстан умеет договариваться и идти на компромисс. Большой плюс к политической карме и репутации кыргызских элит и государства в целом.

После нескольких случаев неконституционной смены власти, частых протестов, заставляющих, например, инвесторов сворачивать свои проекты, за Кыргызстаном закрепилась, мягко говоря, не очень хорошая слава.

К нам относятся как к стране со сложным политическим ландшафтом, отсутствием стабильности, чиновниками, легко меняющими свои позиции, непредсказуемым правительством, несплоченным обществом и гражданскими активистами, многие из которых всегда выступают против всего, что предлагает власть.

С таким реноме в Кыргызстан неохотно идет не только большой бизнес. Нас стараются обходить стороной и не вести серьезные геополитические дела как с самостоятельным субъектом. Это тормозит развитие Кыргызстана и, как следствие, понижает уровень человеческого капитала. И так по кругу.

Элитам пора взрослеть

Если мы хотим двигаться дальше, хотим расти, а не стагнировать, то нам нужно демонстрировать миру зрелость гражданского общества и политических элит.

А зрелость в нашем случае — это не дешевый популизм из разряда «ни пяди родной земли никому не отдадим», а взвешенный, разумный подход, исходя из национальных интересов Кыргызстана, основной из которых — это сохранение и укрепление суверенитета республики.

Если говорить о полном суверенитете, то он невозможен без четкого определения государственных границ.

А решить пограничный вопрос без того, чтобы хоть что-то отдать, невозможно. Примеров в мире, когда решаются такие вопросы, более чем предостаточно.

Так не бывает ни в жизни, ни в политике, чтобы нам все все отдавали, а мы при этом ничего.

А ведь именно этого требуют сегодня некоторые политические и гражданские активисты. Если резюмировать их длинные монологи, то они хотят либо, чтобы кыргызско-узбекская граница была согласована исключительно на наших условиях, в формате ультиматума, либо не согласована совсем. То есть пусть когда-нибудь, в будущем, какие-то другие политики и занимаются вопросами демаркации. Как сказал кто-то из апологетов такого подхода: «Атамбаев же не признал, вот и вы не признавайте».

Алмазбек Атамбаев действительно в свое время самые сложные пограничные вопросы оставил решать своим последователям. Сам на себя брать ответственность не стал, переложив ее на плечи потомков.

Но политическая воля — одна из основных, если не главная характеристика, отличающая политика от государственного деятеля. Как подметил Уинстон Черчилль: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующее поколение».

Смысл этой глубокой фразы в том, что политик стремится извлечь максимальную выгоду для себя в текущей политической ситуации. Поэтому он не будет принимать непопулярные решения, заниматься реформами, которые дадут результат не сразу. Государственный деятель мыслит стратегически. Ему приходится подчас принимать непопулярные решения, эффект от которых не будет сиюминутным, но за которые последующие поколения однозначно скажут ему спасибо.

Мир или война — выбор очевиден

Кыргызстану сейчас, как никогда, выгодны не просто добрососедские, а доверительные, партнерские отношения с Узбекистаном. В конце концов ведь можно не просто дружить, а дружить против кого-то.

Кроме того, на фоне агрессивного поведения Таджикистана в отношении Кыргызстана по вопросам границы кыргызская сторона посылает сигнал мировому сообществу о своей абсолютной договороспособности. Мы как бы показываем — смотрите, мы же смогли договориться с узбеками. У нас там тоже было все непросто, но когда пришел новый президент Узбекистана, компромисс был найден. То есть проблема с Таджикистаном не в кыргызской стороне.

Хороших решений по границе, когда абсолютно удовлетворены обе стороны, не бывает и быть не может. Но в данном случае предлагаемое соглашение по границе — вариант оптимального решения для Кыргызстана. Если отбросить весь популистский и пропагандистский шум, то это очевидно.



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