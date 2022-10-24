В МВД пояснили, за что задержали активистов

В МВД КР пояснили причину обысков и задержаний ряда политиков и гражданских активистов.

По данным ведомства, добыты доказательства о причастности отдельных лиц к попытке захвата власти

"Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 36-278 УК КР "Приготовление к организации массовых беспорядков".

В ходе проведения специальных следственных действий, в рамках расследуемого уголовного дела добыты доказательства о причастности отдельных лиц к организации и подготовке к массовым беспорядкам с последующим противозаконным захватом власти.

В рамках уголовного дела проведены обыски по местам проживания фигурантов, произведены задержания в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики.

По результатам следственных мероприятий будет предоставлена дополнительная информация".





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