В МВД пояснили, за что задержали активистов

В МВД КР пояснили причину обысков и задержаний ряда политиков и гражданских активистов.
По данным ведомства, добыты доказательства о причастности отдельных лиц к попытке захвата власти
"Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 36-278 УК КР "Приготовление к организации массовых беспорядков".
В ходе проведения специальных следственных действий, в рамках расследуемого уголовного дела добыты доказательства о причастности отдельных лиц к организации и подготовке к массовым беспорядкам с последующим противозаконным захватом власти.
В рамках уголовного дела проведены обыски по местам проживания фигурантов, произведены задержания в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики.
По результатам следственных мероприятий будет предоставлена дополнительная информация".
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