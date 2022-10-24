В Бишкеке прошли массовые обыски у активистов и политиков

Об этом сообщается в социальных сетях.

Сегодня в доме экс-депутата парламента Равшана Жээнбекова и ряда гражданских активистов прошли обыски. После этого всех доставили в отделения милиции. Об этом сообщается в социальных сетях.

Так, обыски прошли в домах бывшего судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой, активиста Жениша Молдокматова, экс-депутата ЖК Асии Сасыкбаевой, бывшего члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, правозащитницы Риты Карасартовой, а также Улукбека Маматаева, Перизат Сурановой, Али Шабдана, Эрлана Бекчороева, Кубанычбека Кадырова, Айданбека Акматова, Кенешбека Дуйшебаева, Чынгыза Капарова, Акыла Айтбаева.

Предположительно, следственная служба МВД в отношении многих из них возбудила уголовное дело по ст.36-278 ("Подготовка массовых беспорядков") УК КР.





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