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В результате неосторожного обращения с оружием ранен военнослужащий ПС ГКНБ

Военнослужащий был доставлен в территориальную больницу Кара-Балты.

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 21 октября огнестрельное ранение в голову получил военнослужащий контрактной службы контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" Ж.А., 2001 года рождения.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

Военнослужащий был доставлен в территориальную больницу Кара-Балты.

Состояние его здоровья оценивается как тяжелое, он находится в коме.

По данному факту оповещены соответствующие структуры. На месте работают представители Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона.


 

URL: https://www.vb.kg/423810

           

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