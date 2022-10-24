Мэрия Оша берет кредит для рекультивации свалки и строительства нового полигона

Мэрия Оша берет кредит для рекультивации свалки и строительства нового полигона.

Об этом говорится в постановлении Ошского городского кенеша.

Депутаты дали согласие на получение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 3 миллионов евро.



Отметим, что мусорная свалка города занимает площадь 64 гектара, эксплуатируется более 50 лет и уже исчерпала свой срок и возможности. Новое специальное сооружение будет построено рядом с действующим полигоном. Планируемая площадь застройки — 24 гектара.

В 2012 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал на постройку новой свалки почти 11 миллионов евро, 5 миллионов из них — в кредит на 12 лет.





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