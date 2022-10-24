Чингиз Айдарбеков лишен ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указ о лишении Чингиза Айдарбекова дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Решение принято ввиду открывшихся обстоятельств, дискредитирующих высокое звание дипломата в бытность им сотрудником заграничных учреждений (посольств) Кыргызской Республики в ряде стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.
Напомним, Чингиз Айдарбеков, будучи председателем комитета ЖК по международным делам, обороне и миграции, не подписал протокол, принятый на заседании, где рассматривался вопрос о поддержке проекта соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы. В итоге его сняли с должности.
10 октября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.
Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.
В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров. В Кемпир-Абад стекается вода рек Жазы, Куршаб и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.
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