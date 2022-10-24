В Бишкеке, Оше и Баткенской области прошел очередной конкурс директоров школ

По ее данным, в столице из 79 кандидатов 51 набрал пороговый балл — выше 60 процентов.
В Бишкеке, Оше и Баткенской области прошло очередное компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, в столице из 79 кандидатов 51 набрал пороговый балл — выше 60 процентов.
«Кроме того, на вакантные места в специальных вспомогательных школах-интернатах в Чуйской, Нарынской областях и Бишкеке десять претендентов получили приглашение к участию в тестировании: девять человек присутствовали, один не явился. Все девять кандидатов, сдавших тест, прошли пороговый балл», — добавили в ведомстве.
В Оше в тестировании приняли участие 27 кандидатов, из них пороговый балл набрали 16 человек, в Баткенской области из 151 участника с заданием справились 52.
Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны были смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет.
Первый тур отборочного испытания проходил с 11 по 30 августа. Однако почти в половине учебных заведений конкурс не состоялся или результаты оказались неудовлетворительными. Министерство образования и науки объявило прием документов на второй поток конкурсного отбора. Но даже после него остались вакантные места. Там тестирование пройдет в третий раз.
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