Эдиль Байсалов прокомментировал массовые задержания активистов

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал ситуацию с массовыми задержаниями активистов и политиков.

По словам чиновника, он узнал об обысках и следственных действиях в отношении активистов по видео.

«Есть немного беспокойства, но правоохранительные органы говорят: у них есть информация, что готовились переворот и беспорядки. Они делают все, чтобы это предупредить. Факты нас ждут. Хотел бы воспользоваться случаем и сказать, что демократия — это когда каждый человек участвует в честных и справедливых выборах и выбирает одного лидера. Они дают ему мандат и оказывают доверие. Это президент и Жогорку Кенеш. Парламент у нас выбран по прогрессивной скандинавской преференциальной системе голосования. Люди выбирали партии и одномандатников. За что я боролся в молодости, сейчас прописано в Конституции», — сказал он.

Эдиль Байсалов добавил, что некоторым его бывшим коллегам не нравятся решения любой власти, они выступают против.

«Ладно, если бы им просто не нравилось, они все переворачивают, распространяют неправильную информацию. Они привыкли к такой демократии, хотят переворота, говорят, что завтра захватят власть. Это не демократия, а охлократия. Это не соответствует понятию «республика». Такое происходит в банановых республиках, там, где постоянно происходят перевороты. Государство не позволит совершить беспорядки. Демократия есть, государство крепкое, есть руководство страны, которое избрано народом. Оно имеет право принимать решения согласно Конституции и законам. Поэтому я прошу, чтобы мы все оказали доверие власти ради интересов народа, государства. Принимаются решения, проводится большая работа. Мы это все видим, но это всего лишь малая часть, планов много, они очень хорошие. В следующем году, даст бог, завершим работу по уточнению границ. Как только установим мир, откроются новые возможности для развития», — заявил он.

Замглавы кабмина попросил граждан не верить тем, кто призывает к беспорядкам.

«Я вчера тоже высмеял одного из них — Мамбетжунуса Абылова. Этот человек во времена Аскара Акаева организовывал самые грязные выборы и референдум. Он был главой ЦИК. Тот же Кенешбек Дуйшебаев, не буду говорить о других. Равшан Джеенбеков свою кандидатуру поставил на выборах. Если бы народ его выбрал, сказал бы: «Давай, руководи, веди нас к лучшей жизни». Но народ ему оказал доверие в 0,019 процента, даже 1 процент не набрал. Этот человек сейчас должен стыдиться. Поэтому демократия есть, государство сильное, порядок будет установлен, спокойствие народа будет обеспечено», — сказал он.

Всего сотрудники МВД доставили в различные РОВД, УВД и центральный аппарат МВД 17 активистов и политиков по делу о подготовке к массовым беспорядкам. Пять человек водворили в ИВС на 48 часов.

Напомним, накануне создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



Ссылка: https://24.kg/vlast/248860/