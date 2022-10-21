В ноябре кыргызстанцы смогут отдохнуть четыре дня

В ноябре кыргызстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд.

Согласно производственному календарю, 7 и 8 ноября отмечаются Дни истории и памяти предков. Они являются праздничными, нерабочими днями.

Так как они выпадают на понедельник и вторник, то кыргызстанцы, работающие по пятидневному рабочему графику, смогут отдохнуть четыре дня подряд.



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