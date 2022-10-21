Очередь получателей квартир в Госипотеке не соблюдается. Что ответили в ГИК

Он отметил, что, согласно данным ГИК, за покупкой дома в госкомпанию обратились более 48 тысяч граждан.



Граждане жалуются, что очередь получателей квартир через Госипотечную компанию не соблюдается. Об этом на выездном заседании парламентской фракции «Альянс» сообщил нардеп Чингиз Айдарбеков.

Он отметил, что, согласно данным ГИК, за покупкой дома в госкомпанию обратились более 48 тысяч граждан.

«Как составляются списки, очередь заявителей? Насколько процесс прозрачен?» — задался вопросом Чингиз Айдарбеков.

Начальник отдела продаж Таалай Омуров ответил, что указанные 48 тысяч граждан начали регистрацию на получение ипотеки, однако полностью не завершили ее.

«Сейчас полную регистрацию прошли 15 тысяч 675 граждан. Но из них в банк обратились 6 тысяч 700 человек. Очередность получателей размещена на нашем сайте. Там указано, когда, во сколько гражданин обратился в банк и за каким номером встал в очередь. Каждый участник может посмотреть свою очередь. На сегодня 236 граждан получают кредит», — сказал он.

Представитель ГИК также отметил, что процесс регистрации состоит из трех этапов. «Вначале претендент предоставляет свои и данные своей семьи. Далее он соглашается на обработку своих личных сведений. После оплачивает госуслуги. На третьем этапе заполняет электронное заявление на получение ипотеки», — подчеркнул он.

Таалай Омуров заверил, что процесс получения квартиры прозрачен и цифровизирован.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/248713/