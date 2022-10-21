За семь лет более 7 тысяч граждан получили квартиры через Госипотечную компанию.
Об этом на выездном заседании парламентской фракции «Альянс» сообщил начальник отдела продаж ГИК Таалай Омуров.
По его словам, нарекания граждан, связанные с несоблюдением очереди, исходят из того, что люди не следят за новостями госкомпании.
«Граждане, подавшие заявление на получение квартир в ипотеку через ГИК, не следят за новостями на официальном сайте госкомпании. На портале публикуется вся очередность буквально поминутно. На сайте также есть информация о финансировании, условиях кредитования, банках, где можно получить кредит. Для получения госипотеки необходимо всегда следить за официальным сайтом, а также за своим личным кабинетом. На портале также есть полная инструкция по регистрации, инструкция по заполнению документов», — сказал Таалай Омуров.
Он отметил, что те, у кого есть жилье и кто не работает, не могут претендовать на государственную ипотеку.
«ГИК основана в 2015 году. За это время госипотеку получили 7 тысяч 600 граждан. На очереди стоят около 6,5 тысячи человек. Сейчас у нас идет ежемесячное финансирование по спискам. 1 тысяча 170 человек получают кредит», — проинформировал представитель ГИК.
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