Тренер сборной Кыргызстана: Главные футбольные органы мира не препятствовали матчу с Россией

«Команда растет и развивается, это очень интересно»

Сборной России по футболу в этом году практически не существует. За 10 месяцев 2022 года команда Валерия Карпина провела всего один международный матч. Пойти на риск и сыграть против россиян пока решилась только одна страна на планете – Кыргызстан. Сентябрьский матч в Бишкеке завершился тяжелой победой для гостей – 2:1.

Особенной та игра получилась для главного тренера сборной Кыргызстана Александра Крестинина. Уже восемь лет специалист из России работает с азиатской командой, и за это время республика добилась при нем главных результатов в истории. Четыре года назад он впервые вывел сборную на Кубок Азии, а в этом году сделал это во второй раз подряд.

В большом интервью Крестинин подробно разобрал матч против российской сборной.

Также он рассказал:

- когда в следующий раз сборные могут встретиться друг с другом;

- почему сборная России и клубы страны могли бы претендовать на победы во всех главных азиатских турнирах;

- что объединяет Крестинина с Йозефом Блаттером, Сергеем Лавровым и Реджепом Тайипом Эрдоганом;

- как тренер пытался пригласить Ильзата Ахметова в сборную Кыргызстана, но футболист просто не отвечал на звонки;

- как один российский футболист сильно задумался о смене гражданства на кыргызстанское после отстранения российской сборной;

- почему работа в сборной России не предел мечтаний.

– Около месяца прошло после матча против сборной России. Спустя время можете отметить, что дал вам этот товарищеский матч?

– Нам эта игра была очень нужна, она входила в наши планы, потому что требовался спарринг с соперником высокого уровня. Когда играешь с такими командами, на все вопросы получаешь ответы. Есть четкая ясность, что получается хорошо, а на что нужно обратить больше внимания при работе.

– Вы довольны, как Кыргызстан провел матч?

– Результатом не доволен, а качество игры получилось неплохим. Рисунок игры мне вполне понравился.

– Кыргызстан вел в счете и почти удержал ничью. Причем не было кучи моментов у россиян. Это означает, что уровень сборных примерно равный?

– Нет, конечно. Квалификация футболистов сборной России повыше при всем уважении к нашим футболистам. Но организация командной игры у нас была на очень хорошем уровне. Хочу отметить, что по самоотдаче к ребятам нет вопросов. Все старались и достаточно качественно провели матч.

Важно сказать, что мы впервые готовились в условиях, когда не оказалось никакой информации по сопернику. Да, мы видели состав, следили за футболистами в клубах. Мы имели представление об игроках, а как команда будет играть, мне кажется, не очень понимали даже в самой сборной России.

– Карпин чем-то удивил вас в игре?

– Я понимал, что это квалифицированный тренер. Он меня не удивил, я знал, что с ним команда покажет высокий уровень. Это из категории, что меня ничем не могут удивить Карпин, Бердыев или Клопп. С одной стороны, это специалисты не одного ряда, но с другой — они показывают понятный и доминирующий на своих уровнях футбол. Карпин не удивляет, а ставит ориентиры, к которым надо стремиться.

– Успели пообщаться с ним или с кем-то другим из тренерского штаба, когда сборная приезжала в Бишкек?

– Нет, у нас не было времени. У Георгича своя команда, у меня своя. Это не так просто, что два тренера встретились и стали обо всем говорить.

– В недавнем интервью «СЭ» вы говорили, что вам было бы интересно пройти стажировку в «Ростове» Карпина. Есть продвижения по этой теме?

– Мне было бы интересно посмотреть, как работают многие люди. Любопытно взглянуть на работу Карпина, Кононова, Бердыева, но не все понимают до конца смысл слова «стажировка». Это не значит, что надо поехать и записывать в блокнот каждое действие. Нет такого, что один тренер поехал к другому и чему-то сразу научился. Так не бывает. Интересно просто увидеть рабочий процесс Карпина и его команды, потому что информации много не бывает.

– За годы работы в Кыргызстане ваша команда играла против Австралии, Южной Кореи, Японии. Нынешний уровень сборной России сопоставим с грандами Азиатской конфедерации футбола?

– Конечно. С одной стороны, вы можете сказать, что у России люди не играют в АПЛ и Бундеслиге, как у австралийцев, японцев или корейцев. Но игры, которые футболисты проводят в российском чемпионате, достаточно высокого уровня. Взять ту же Австралию. У них есть футболисты высочайшего уровня, но многие игроки выступают в чемпионате Австралии, и он заметно уступает Российской премьер-лиге. Получается, что средний уровень России выше уровня Австралии.

В России многие люди способны играть за рубежом и не выступают там только по понятным причинам. Команды из первой пятерки играли в Лиге чемпионов, игроки оттуда участвовали в чемпионате мира. Так что я уверен, что Россия на одном уровне с Австралией, Японией и Южной Кореей.

Однозначно, что российские клубы боролись бы за победу в Азиатской лиге чемпионов, а сборная была бы в числе фаворитов на Кубках Азии. Никто не дал бы гарантии, что Россия везде выигрывала, но за первые места борьба была бы точно.

– Стоит ли России думать об этом переходе?

– Я не внутри ситуации, поэтому не имею права говорить, не зная всех деталей. Да, я болельщик сборной России, кроме тех случаев, когда выступают спортсмены из Кыргызстана, но рассуждать с трибун я не привык.

– Надо ли искать Карпину и сборной возможность проведения международных матчей?

– Начну с того, что в текущих реалиях все правы, аргументы каждой стороны можно принять. Я следил за дискуссиями, когда эксперты сомневались в целесообразности матчей сборной России сейчас, но с доводами не согласен. В моем понимании надо играть. Непонятно, к чему готовиться, но, когда настанет момент возвращения, что делать?

Никто не знает, когда Россия вернется в международный футбол, из-за этого возникают сложности. Допустим, ФИФА и УЕФА сказали бы, что российского футбола на внешней арене не будет пять лет. Тогда можно было бы обсуждать смысл проведения матчей, но у нас нет данных. Понятно, что процесс возвращения может и вовсе не начаться, но готовиться надо. При других обстоятельствах я бы, возможно, поменял мнение, но на сегодня я поддерживаю решение РФС и главного тренера собираться и готовиться на сборах.

– И Кыргызстан дал такую возможность. Были ли у Кыргызского футбольного союза опасения перед проведением игры с Россией?

– Я не участвовал в переговорах, но наши руководители – достаточно профессиональные и опытные люди. Они все действия согласовали с ФИФА, УЕФА и АФК. Все главные футбольные органы мира не препятствовали матчу с Россией. Если бы угрозы последовали в адрес сборной, наши руководители не стали бы рисковать.

– Вы наверняка видели сообщения, что матч все-таки мог не состояться. Как реагировали?

– Я подходил с новостями к руководству. В ответ слышал: «Сань, не беспокойся, игра будет». Я своему футбольному союзу доверяю, причин для сомнений после ответов не было.

– Когда вы узнали, что есть возможность матча с Россией?

– Я сам пишу планы и пожелание на календарный год, который со временем варьируется. Матч с Россией мы детально стали обсуждать в августе, я сразу согласился, когда узнал о такой возможности. Для меня, как россиянина, эта игра была не рядовой, но важнее, что мы получили соперника высокого уровня. Это самый сильный соперник, с кем у нас велись переговоры за последнее время.

– Президент местного футбольного союза Медер Сыдыков говорил, что в следующем году получится сыграть еще раз сборным, но уже в Москве. С вами это уже обсуждали?

– Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против такого матча. Все упирается в Кубок Азии. Его окончательно перенесли в Катар из Китая в 2023-м. Освободились даты в июне, удобная дата для игры. Но также было бы интересно сыграть перед Кубком Азии, в ноябре-декабре следующего года.

– Вы рассуждаете об игре с Россией из Краснодара. Нет нужды всегда быть в Бишкеке?

– От того, что я с трибун увижу только футболистов чемпионата Кыргызстана, они лучше играть не станут. По этой логике мне надо посещать все страны, где играют наши футболисты. Такой финансовой возможности нет. Зато есть видеоотчеты всех игр чемпионата Кыргызстана, каждый тур отслеживаем с тренерским штабом, других футболистов тоже смотрим через Instat.

– В России о вас широко вспоминают раз в несколько лет. Сейчас на фоне матча со сборной, а в 2019 году вы вывели Кыргызстан на Кубок Азии и дошли до 1/8 финала. Как тогда это воспринималось в стране?

– Это было важное событие для Кыргызстана. Республика впервые в истории играла на таком турнире. Думаю, мы неплохо воспользовались нашими возможностями. Конечно, могли еще лучше, но нам грех жаловаться.

– Как вас отметили в Кыргызстане за эти успехи? Может, предлагали гражданство?

– С гражданством не обращались, но у меня есть самая высокая правительственная награда, которую может заслужить иностранец, – орден «Данакер». Такая награда есть у Эрдогана, Сергея Лаврова, Йозефа Блаттера. Так что я в одном ряду с ними по государственным наградам Кыргызстана.

– Как отразился на стране ваш дебют на Кубке Азии в 2019 году?

– Массово детишки пошли на футбол, хотя и раньше хорошо ходили. Но мне запомнилось, что дети на полях кричали: «Я Кичин», «А я Мурзаев». Было приятно, что выбирали своих ребят, а не Месси и Роналду.

– Вы уже отработали восемь лет в сборной. Не трудно столько работать на одном месте?

– Нет, потому что для меня это не одна и та же работа. Уже прошло две смены поколений. Команда растет и развивается, это очень интересно. Мы видим, как растет в целом уровень футбола в стране. Меняется, вообще, все, кроме полей (смеется).

– С полями чувствуется ирония в вашем голосе.

– К сожалению, здесь все не так хорошо, как хотелось бы. Работаем в тех условиях, какие есть. Конечно, любому человеку хочется работать в максимальном комфорте. Но палкой ведь никто не заставляет здесь находиться. Мы стараемся украсить собой это место.

У меня здесь проблем нет. Но для государства глобально это очень плохо, что футбол существует в таких условиях, потому что мы видим примеры соседей. Даже оставим за скобками Казахстан, где другой уровень. Но и в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане, везде все строится. В Кыргызстане пока мы этим похвастаться не можем.

– Возможно, еще одно успешное выступление на Кубке Азии поможет.

– Не вижу связи. Например, в Туркменистане все давно построено, а команда на Кубок Азии не попадает. Должно быть, вообще, наоборот. В Казахстане начали все обустраивать, когда сборная не добивалась значимых побед. Нужен фундамент для детско-юношеского футбола и профессиональных клубов, чтобы они развивались в комфортных условиях. И тогда будет расти уровень. Мы тоже растем, но я бы нас назвал исключением, которое лишь подтверждает правило.

– В какой-то момент стало достаточно много кыргызов в Турции. С чем это связано?

– В четвертой лиге Турции футболисты из Кыргызстана не считались легионерами, отсюда запустился такой тренд. Но сейчас этого меньше. Самый яркий наш игрок там – 17-летний Бекназ Алмазбеков, который играет в системе «Галатасарая».

– Про него много говорят в Турции, сам он выступает за команду до 19 лет, где моложе многих. Сильный футболист?

– Пока рано об этом говорить, но перспективы хорошие. Мы вызывали его на сбор летом, на матч с Россией не пригласили, потому что он играл за молодежную сборную, где и так долго находился в расположении. Если бы мы его позвали, то он бы пропустил около месяца в своем клубе. Посчитали нужным отпустить его обратно, чтобы не навредить отношению в команде. Но мы очень рассчитываем на него в будущем.

– Бекназа даже отметила The Guardian. Британская газета поместила его в 60 лучших игроков мира 2005 года рождения. Как вы реагируете на такое внимание?

– Это плохо, сильно давит на ребят. Они не очень хорошо с этим справляются. У нас были и есть примеры, когда молодых футболистов расхваливают, а затем они пропадают. Это и в Кыргызстане, и в России случается.

– Если все сложится, он станет будущим Кыргызстана, но хотелось бы поговорить и о прошлом. Ильзат Ахметов родился в Бишкеке, но три года назад дебютировал за сборную России. У вас были попытки пригласить его в сборную Кыргызстана?

– Конечно. Мы пытались с ним связаться, но он с нами не общался. Помню, он еще играл в Казани, и я тогда планировал слетать к нему для знакомства. Пытался связаться и с ним, и с его отцом, но ничего не получилось, хотя мы были близки к тому, чтобы начать разговор. Знакомые с ним люди предупреждали, что я хочу пообщаться. Я уже прилетел в Москву, где у меня была встреча с Антоном Коченковым (уроженец Бишкека, бывший вратарь «Локомотива». – Прим. Metaratings.ru).

Назначили время для созвона. Я два дня звонил Ахметову, но он не брал трубку. Я решил, что смысла мне лететь в Казань в таком случае нет. Вернулся обратно.

Это выбор человека, мы его уважаем. Он сам для себя решил выступать за сборную России. Ильзат – очень хороший футболист, который вправе распоряжаться своей судьбой. Уважаю его и как человека, и как футболиста.

– Уже несколько спортсменов за последние месяцы ушли из сборной России, в том числе есть такие случаи в футболе. Есть ли в России игроки, с которыми вы сейчас обсуждаете их переход в Кыргызстан?

– Эти поиски мы ведем всегда и по всему миру. Правда, не все готовы пока решиться на такой шаг.

Скрывать нечего, текущая ситуация в России вносит свои изменения в выбор игроков. Есть конкретный пример одного футболиста, выступающего в России, у которого позиция не просто пошатнулась, а изменилась. Не буду называть имя, но скажу, что мы только рады таким вещам в Кыргызстане. Мы никогда не откажем кыргызстанцам, которые захотят играть за свою страну, но это решение должно быть их.

– А какое решение будет за вами о будущем в сборной?

– Устная договоренность есть, что отработаю с Кыргызстаном Кубок Азии. Я готов на сегодня. В Азии рукопожатие значит даже больше, чем автограф на документе в Европе. А оно у нас уже было при обсуждении перспектив на следующий год.

– В России к вам проявляют интерес?

– Точно не могу сказать. Переговоры у меня одни были с клубом Первой лиги, но достаточно странные. Ни к чему там не пришли.

– Зато я слышал про интерес к вам из других сборных. Какие государства?

– Обращали внимание постоянные участники Кубка Азии. Но для меня это были не те предложения, после которых я мог бы пойти к своему руководству и поднимать вопрос.

– Вы вывели не самую сильную сборную на второй Кубок Азии подряд, с Казахстаном успешно работает Магомед Адиев, в Венгрии и в Лиге Европы показывает высокий уровень Станислав Черчесов. Ваша и их истории – исключения или тренерская школа России показывает силу на международном уровне?

– Пока нам удается показывать себя только на таком уровне, но все большое начинается с малого. Я верю, что, двигаясь шаг за шагом, мы можем открыть большую дорогу. В перспективе с такого уровня реально подняться до главных высот в мировом футболе, ведь сразу в Германию и Испанию никого не зовут.

– Какие у вас цель и мечта в профессии? Возглавить сборную России?

– Я хочу работать на максимально высоком уровне, на котором смогу быть конкурентоспособным как можно дольше. Что касается сборной России, то при всем уважении это тоже не предел мечтаний. С другой стороны, меня и в российские клубы пока не зовут, не говоря уже о сборной. Как российскому тренеру, мне было бы очень интересно тренировать сборную своей страны, это огромное уважение и признание, но есть и другие страны, где хотелось бы проявить себя.

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