Администрация президента: На встрече активисты получили исчерпывающие ответы

Сегодня Садыр Жапаров провел встречу с активистами по вопросам кыргызско-узбекской границы
Сегодня, 20 октября, президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провели закрытую встречу с активистами, общественными деятелями и жителями приграничных районов Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.
- В ходе встречи были даны исчерпывающие ответы относительно приграничных вопросов на кыргызско-узбекской государственной границе, в том числе о водохранилище Кемпир-Абад, - сказали там.
Активист Тилекмат Куренов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ней сегодня участвовали примерно 300 человек.
- Они не смогли нас убедить, не смогли дать четкие ответы на вопросы Ыргал Кадыралиевой, Риты Карасартовой, Канышай Мамыркуловой, Кенешбека Дуйшебаева и мои. У них не было аргументов и фактов. Протоколы, сказали, покажут за три дня до ратификации. Я вышел с большим убеждением, что нас обманывают. Я думал, что после встречи они передумают передавать Кемпир-Абад, так как народ против. Нет, я ошибался.
Они серьезно настроены передать его Узбекистану. Нужно стоять до конца, Жапаров с Ташиевым нас обманывает. Ташиев как всегда оскорблял, угрожал, что разобьет лица некоторым из оппозиции. Я вышел до окончания встречи, - сказал он через прямой эфир в соцсети.
Напомним, Кемпир-Абадское водохранилище является вторым по объему водохранилищем Кыргызстана и третьим в Узбекистане.
10 октября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в стенах парламента сообщил депутатам, что по итогам работы комиссии по делимитации кыргызско-узбекской границы Кыргызстану перейдет более 19 тысяч гектаров земли, а Узбекистану – территория воды Кемпир-Абадского водохранилища в 4 тысячи 485 гектаров.
«Управлять водохранилищем мы будем вместе совместно с Узбекистаном», - заявил он тогда.
VESTI.KG
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