Главой парламентского комитета по международным делам вместо Чынгыза Айдарбекова стал Улан Примов

Он был единственным кандидатом на эту должность

Новым главой парламентского комитета по международным делам, обороне и миграции стал Улан Примов. Отметим, он был единственным кандидатом на эту должность.

За кандидатуру Примова проголосовали 70 нардепов, 1 – против.

Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты проголосовали за проект решения по отзыву Чынгыза Айдарбекова с должности председателя комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По итогам голосования 43 парламентария согласились снять Айдарбекова с должности председателя профильного комитета, 16 проголосовали против такого решения.

Между тем депутат Суйунбек Омурзаков после процедуры голосования сообщил вице-спикеру Нурбеку Сыдыгалиеву, что он голосовал против, но компьютер показал, что за. И попросил внести поправки в протокол.

Чынгыз Айдарбеков ранее отказался подписывать коллегиальное решение депутатов, в котором, в частности, предполагается передача Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.



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