Смертная казнь за преступления против детей. В Жогорку Кенеше инициировали поправки в Конституцию

По мнению депутатов, исключительная мера наказания поможет остановить волну насилия против несовершеннолетних

В Жогорку Кенеше вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении смертной казни в отношении тех, кто совершил преступления на сексуальной почве против детей. Об этом Vesti.kg сообщили в парламенте.

- Законопроект предложен, потому что ситуация с насилием в отношении детей ухудшается, - сказали в ЖК. – За последние три года идет рост такого рода преступлений, несмотря на ужесточение наказания. Об этом свидетельствует статистика МВД. Так, если в 2020 году было официально зафиксировано 18 фактов изнасилования, то за восемь месяцев 2022-го – уже 35. Причем официальная статистика не отражает полной картины насилия. Жестокие преступления буквально захлестнули страну. Поэтому депутаты предложили ввести исключительную меру наказания – смертную казнь. Поправки инициировал 61 нардеп, это более половины парламента.

Поясним, в качестве инициаторов выступили следующие парламентарии: А.Тумонбаев, Н.Нарматова, М.Самыйкожо, Т.Икрамов, Р.Жакышов, М.Мураталиев, С.Омурзаков, У.Ормонов, Ч.Султанбекова, Ж. Таалайбек кызы, И.Матраимов, А.Козуев, Ж.Абиров, А.Осмонов, К.Сулайманов, Н.Ражабалиев, А.Таштанбеков, А.Кенжебаев, О.Бакиров, Ж.Нурбаев, Ч.Ажибаев, Ф.Исмаилов, М.Сарбагышев, Н.Азыгалиев, Б.Тулобаев, Ш.Атазов, М.Саккараев, А.Турсунбаев, Д.Толонов, Ы.Атажанов, Д.Жумабеков, У.Примов, Н.Сыдыгалиев, М.Темирбаева, А. Исатбек кызы, М.Маматалиев, Б.Сыдыков, Ш.Ташиев, Ш.Мажитова, Ж. Коргонбай уулу, Э.Сулайманов, Дж.Исаева, А.Маткеримов, Б.Шабазов, Э.Джусупов, Л.Лурова, В.Раимбачаева, К.Талиева, К. Ханджеза, М.Сыдыков, Т.Масабиров, А.Боронбаев, М.Абдалиев, А.Эрбаев, А.Абдибаева, Э.Токтошев, Т.Сарыбашов, Б.Чойбеков, Д.Ашимова, Ж.Токторбаев, Г.Култаева.

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